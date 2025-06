Frattesi futuro in bilico ma con una nuova apertura! La situazione

Il destino di Davide Frattesi è ancora avvolto nell’incertezza, ma un raggio di speranza si apre all’orizzonte. Con il cambio sulla panchina dell’Inter, la porta per il suo futuro nerazzurro potrebbe non essere ancora chiusa del tutto. La sua scelta dipenderà dal nuovo tecnico e dalla strategia che deciderà di adottare. La scena è pronta a svelare il prossimo capitolo della sua carriera.

Il futuro di Davide Frattesi torna in discussione, ma con uno spiraglio di permanenza che fino a pochi giorni fa sembrava chiuso. Con la partenza di Simone Inzaghi dalla panchina dell'Inter, il centrocampista romano potrebbe decidere di restare a Milano, in attesa di capire chi sarà il prossimo tecnico nerazzurro. ATTESA – Frattesi ha vissuto una stagione complicata: pochi minuti, difficoltà a trovare spazio e un ruolo mai realmente definito nell'idea di gioco di Inzaghi. Ma il suo valore tecnico e fisico non è mai stato messo in discussione dalla società, che continua a considerarlo un patrimonio importante per il futuro.