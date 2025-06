Fratellini intossicati in piscina il padre | Mio figlio di 9 anni è in coma farmacologico | Indagato per lesioni il gestore dell' impianto sportivo

Una tragedia che scuote il mondo dello sport e della sicurezza. I fratellini intossicati in piscina riportano alla ribalta l'importanza di controlli rigorosi negli impianti sportivi. La storia del padre, tra dolore e speranza, ci ricorda che ogni struttura deve garantire la salute dei piccoli atleti. Un incidente che apre interrogativi su normative e responsabilità. È tempo di riflettere su come tutelare i nostri bambini nei luoghi di svago.

Il racconto al Messaggero: "E' inaccettabile. Un altro mio figlio, che ha un tumore, è stato subito visitato e per fortuna non ha subito complicazioni". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Fratellini intossicati in piscina, il padre: "Mio figlio di 9 anni è in coma farmacologico" | Indagato per lesioni il gestore dell'impianto sportivo

Contenuti che potrebbero interessarti

Roma, fratellini intossicati dopo bagno in piscina. «Bomba di cloro in acqua, colpa dei bocchettoni» - Una giornata di festa trasformata in incubo per due fratellini di Roma, intossicati da una bomba di cloro in piscina.