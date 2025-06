Francia sindaco vieta la bandiera palestinese

In un gesto che sta facendo discutere, il sindaco di Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, ha vietato l'esposizione della bandiera palestinese, amplificando il dibattito sulle libertà di espressione in Europa. Questa decisione non solo riflette le tensioni attuali legate al conflitto israelo-palestinese, ma mette in luce un clima sempre più polarizzato. Siamo davvero pronti a rinunciare ai simboli di dialogo e solidarietà? Una questione che merita attenzione!

Vietato esporre la bandiera palestinese nella cittadina francese di Chalon-sur-Saone. Lo ha ordinato il sindaco Gilles Platret (noto per le sue posizioni islamofobe), definendo il vessillo «il segno di raduno . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Francia, sindaco vieta la bandiera palestinese

