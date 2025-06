Francia | direttore di teatro francese prevede piu’ scambi culturali con Cina

Il direttore del Teatro Francese, Laurent Brunner, lancia un appello per intensificare gli scambi culturali con la Cina, definita "il futuro della musica classica". L'Orchestra dell'Opera Reale di Versailles ha già iniziato questo viaggio, portando l'eleganza francese in tournée nel Paese. Un'opportunità unica non solo per promuovere la cultura, ma anche per costruire ponti tra le tradizioni artistiche. Il futuro della musica è ora un palcoscenico condiviso!

L'Orchestra dell'Opera reale di Versailles ha portato l'eleganza francese in Cina, esibendosi come parte del suo tour in tutto il Paese. Laurent Brunner, direttore generale degli spettacoli del Castello di Versailles, ha definito la Cina "il luogo del futuro" per la musica classica e ha auspicato un piu' profondo scambio culturale.

