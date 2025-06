Francesco Montanari annuncia il matrimonio con la fidanzata Federica | la data

Una splendida novità sta per arrivare: Francesco Montanari, noto per il suo ruolo iconico in Romanzo Criminale, ha annunciato il suo imminente matrimonio con Federica Sorino, una psicologa lontana dal mondo dello spettacolo. L’evento, intimo e romantico, si svolgerà in Puglia, a Montalbano di Fasano, il prossimo mese. Un passo importante per l’attore, che condivide con noi questa felicità…

Francesco Montanari sposerà la fidanzata Federica Sorino il prossimo mese: l’attore e la compagna, una psicologa lontana dal mondo dello spettacolo diventeranno marito e moglie con un matrimonio che sarà celebrato in Puglia a Montalbano di Fasano. L’annuncio è arrivato dal volto del Libanese della serie Romanzo Criminale sulle pagine di Vanity Fair: “Mi sposo, in effetti non l’abbiamo mai detto. Abbiamo preferito tenerlo ‘segreto’ finora. Io e la mia compagna Federica ci sposiamo il 14 giugno in Puglia. Ne parlavamo da un po’, ma restava qualcosa di vago. Quando gliel’ho chiesto, lei ha detto di sì, ma dopo un po’. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Francesco Montanari annuncia il matrimonio con la fidanzata Federica: la data

