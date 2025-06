Francavilla in lutto per la morte di Domenico Ciurlino | aveva 51 anni

Francavilla al Mare è in lutto per la prematura scomparsa di Domenico Ciurlino, 51 anni, un volto noto nella comunità e stimato dipendente dell’azienda Genobile. La sua battaglia contro il tumore, scoperto solo di recente, ricorda l'importanza della prevenzione e della salute. In un momento in cui la solidarietà diventa fondamentale, il ricordo di Domenico ci spinge a riflettere su quanto sia preziosa la vita e il supporto che possiamo dare gli uni agli altri.

Francavilla al Mare piange la scomparsa di Domenico Ciurlino, 51enne molto conosciuto in città e dipendente dell'azienda Genobile. Un tumore, scoperto pochi mesi fa in seguito a una caduta, lo ha portato via in breve tempo, lasciando attoniti amici, parenti e colleghi.

