Fra pittura e scultura, collettiva EOS a laboratorio delle arti. Sabato 7 giugno alle ore 17,00, in Galleria Sant'Andrea a Parma, si apre la mostra "Fra Pittura e Scultura", un viaggio tra forme e colori che invita a scoprire l’arte in tutte le sue sfumature. Gli artisti EOS hanno saputo unire abilità e passione, creando opere uniche e originali che catturano l’immaginazione e stimolano la riflessione, invitandoci a esplorare il confine sottile tra due espressioni artistiche

Sabato 7 giugno alle ore 17,00 verrà inaugurata in Galleria Sant'Andrea, Via Cavestro, 6 a Parma la collettiva d'Arte "Fra Pittura e Scultura". La mostra continuerà fino a giovedì 19 giugno. Gli artisti EOS hanno saputo unire le loro abilità artistiche per creare opere uniche e originali che. 🔗 Leggi su Parmatoday.it