Fra i rientri dai prestiti soltanto Corazza e Ilic potrebbero andare in ritiro | gli altri verso la cessione Quelli che tornano ma per poco Porte chiuse a Karlsson e Urbanski

La squadra sta definendo il futuro dei suoi giocatori di rientro, e le scelte fatte potrebbero segnare un cambiamento significativo nel panorama calcistico. Corazza e Ilic sono i nomi caldi, mentre Karlsson e Urbanski sembrano destinati a lasciare. Un segnale chiaro: la dirigenza punta a una squadra più affiatata, pronta a competere. In un contesto dove la stabilità è la chiave per il successo, chi avrà la meglio?

Il dado non è tratto, ma quasi. Se per quello che riguarda la rosa attuale non c'è intenzione di alcuna rivoluzione, pur al netto di due-tre cessioni che prima o poi arriveranno per i pezzi da novanta, sul passato c'è invece intenzione di voltare pagina: dove per passato si intendono i giocatori di rientro da prestito. Si parla di Jesper Karlsson, uno dei pochi affari non andati a buon fine dell'era Sartori. Ma pure di Antonio Raimondo, Kacper Urbanski, Mihailo Ilic, Stefan Posch e Tommaso Corazza. Stando a quanto filtra da Casteldebole, in ritiro ne saliranno al massimo un paio. I papabili, ad oggi sembrano Corazza e Ilic: il primo, prodotto del settore giovanile di rientro dal prestito alla Salernitana; il secondo acquistato nel gennaio del 2024 e reduce dal rientro al Partizan di Belgrado, club dal quale fu acquistato per 4 milioni di euro.