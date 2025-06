FOTO Danneggiata la vetrina di un esercizio commerciale in pieno giorno

Ieri, nel cuore di Benevento, una vetrina è stata danneggiata in pieno giorno, ma gli autori del gesto non sono riusciti a entrare. Un episodio che ci ricorda l’aumento della criminalità nei centri urbani, sotto i riflettori di un'Italia che chiede maggiore sicurezza. Questo evento, seppur fallito, solleva interrogativi sulla protezione dei commercianti. Come possiamo tutelarli meglio? La risposta potrebbe trovarsi nella comunità stessa.

Hanno usato probabilmente una grossa pietra per danneggiare una vetrina dell'esercizio commerciale in pieno centro alla sommità del Corso Garibaldi a Benevento nel primo pomeriggio di ieri. L'effrazione non è andata però a buon fine in quanto gli autori del lancio non sono riusciti ad entrare all'interno del locale avendo la vetrina retto all'urto. Non si esclude però che possa trattarsi di un gesto vandalico e non di un tentativo di furto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno avviato le indagini.

