Forza Italia resta fuori dal Consiglio Entra invece Iaia Piumatti Non passa il candidato di Azione

Forza Italia resta fuori dal consiglio comunale, mentre Iaia Piumatti conquista un seggio. Con l'assenza del candidato di Azione, si apre un nuovo capitolo politico in un contesto di cambiamenti e alleanze strategiche. La composizione della Giunta, che sarà svelata nella prossima seduta, potrebbe rivelarsi cruciale per il futuro della città . Quali saranno le nuove dinamiche? Rimanete sintonizzati per scoprire gli sviluppi!

La convocazione della seduta di insediamento del nuovo Consiglio comunale non c’è ancora, ma non bisognerà attendere molto: per legge dovrà avvenire entro 20 giorni dalla proclamazione del sindaco. I tempi di attesa sono dettati dalla necessità di formare la Giunta, la cui composizione viene letta alla prima seduta. Alcuni degli assessori sono tra le persone elette, per entrare in Giunta dovranno dimettersi dal ruolo di consigliere, lasciando spazio agli altri i lista. Intanto c’è la certezza dell’urna: si sa chi è stato ufficialmente eletto. Secondo la normativa 15 posti (più il sindaco) spettano alla maggioranza e 9 alla minoranza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Forza Italia resta fuori dal Consiglio. Entra invece Iaia Piumatti. Non passa il candidato di Azione

Leggi anche questi approfondimenti

Friuli Venezia Giulia: sette assessori di Lega, Forza Italia e Fedriga rimettono le deleghe. È crisi - La crisi politica in Friuli Venezia Giulia si acuisce: sette assessori di Lega, Forza Italia e del presidente Fedriga hanno rimesso le deleghe, segnando un momento di instabilità nel centrodestra regionale.

Segui queste discussioni su X

Numeri che confermano la giusta direzione. Le politiche economiche del Governo, sostenute da Forza Italia, stanno dando risultati concreti. Con noi, l’Italia è più forte. Tweet live su X

Costruire il futuro, semplificando le regole del presente. L’On. Erica Mazzetti, responsabile nazionale del Dipartimento Lavori Pubblici di Forza Italia, rilancia la nostra proposta per una vera rivoluzione liberale nella burocrazia: meno vincoli, più manutenzione, Tweet live su X

Simone Leoni di Forza Italia dopo l'attacco a Vannacci: “Liberale, sì. Ma il perno resta il centrodestra” https://gay.it/simone-leoni-forza-italia-liberale-centro-destra-interviste… #Comunità LGBTIQ #ForzaItalia #Giovani #Razzismo Tweet live su X

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Referendum su lavoro e cittadinanza, Forza Italia: “Astenersi, ma con coscienza”

bolognatoday.it scrive: Al Baraccano il primo incontro cittadino con esponenti del centrodestra. Tenerini, Castaldini e Massari spiegano la posizione del partito: “Sì all’approfondimento, no al voto strumentale” ...

Forza Italia annuncia nuovi ingressi ma sindaco e consigliera di Carpignano smentiscono: «Restiamo nella Lega»

Segnala lavocedinovara.com: Contrariamente a quanto comunicato dal segretario provinciale di Fi Sozzani durante il congresso di sabato, Massara e Ponti si tirano fuori ...

Forza Italia, la sfida coesione tra dentro e fuori il palazzo

Lo riporta laprovinciapavese.gelocal.it: Resta, comunque ... più visibile l’azione di Forza Italia anche nei confronti degli alleati di governo cittadino. Chi è dentro al palazzo e chi da fuori dovrebbe coordinarne, politicamente ...