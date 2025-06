Forza Italia è già pronta alle elezioni del 2027 | ecco la squadra e che cosa farà

Forza Italia guarda già al futuro: con un obiettivo ben preciso, "liberare Monza dalla giunta Pilotto". La segretaria cittadina ha avviato una mappatura delle problematiche da affrontare, sottolineando l'importanza di una preparazione strategica in vista delle elezioni del 2027. Questo spirito proattivo riflette un trend più ampio: la crescente competitività politica a livello locale, dove ogni voto conta e ogni mossa è decisiva. Non perdere di vista cosa accadrà!

“Bisogna liberare Monza dalla giunta Pilotto”. Questo l’obiettivo della segretaria cittadina di Forza Italia a pochi giorni dal congresso e dalla formazione del coordinamento, pensando già alle elezioni del 2027. La mappatura di quello che non va Anche se mancano ancora due anni al rinnovo. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Forza Italia è già pronta alle elezioni del 2027: ecco la squadra (e che cosa farà)

Scopri altri approfondimenti

Friuli Venezia Giulia: sette assessori di Lega, Forza Italia e Fedriga rimettono le deleghe. È crisi - La crisi politica in Friuli Venezia Giulia si acuisce: sette assessori di Lega, Forza Italia e del presidente Fedriga hanno rimesso le deleghe, segnando un momento di instabilità nel centrodestra regionale.

Segui queste discussioni su X

Riunione operativa della Segreteria di Forza Italia del Municipio XII di Roma. Tante idee ed iniziative in cantiere, per il bene di questo territorio. #forzaitalia #forzaitaliaroma #forzaitaliamunicipioXII Tweet live su X

Numeri che confermano la giusta direzione. Le politiche economiche del Governo, sostenute da Forza Italia, stanno dando risultati concreti. Con noi, l’Italia è più forte. Tweet live su X

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Forza Italia resta fuori dal Consiglio. Entra invece Iaia Piumatti. Non passa il candidato di Azione

Da msn.com: La convocazione della seduta di insediamento del nuovo Consiglio comunale non c’è ancora, ma non bisognerà attendere molto: ...

Eletti Forza Italia Genova, risultati Elezioni Comunali 2025/ Preferenze e seggi con Piciocchi: i consiglieri

ilsussidiario.net scrive: Eletti Forza Italia Genova, Elezioni Comunali 2025: i risultati: scopriamo le preferenze e i seggi con il sindaco Piciocchi, i dettagli ...

Forza Italia, regionali nel mirino. Bergamini: “La Toscana merita il buon governo del centrodestra”

Si legge su luccaindiretta.it: Gazebo a Marina di Pietrasanta alla presenza della vicesegretaria nazionale del partito, capolista nel collegio di Lucca ...