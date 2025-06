Fortnite arrivano i personaggi basati su intelligenza artificiale

Epic Games lancia una rivoluzione in Fortnite: arrivano NPC basati su intelligenza artificiale! Grazie all'Unreal Editor, i creatori possono ora dar vita a personaggi con personalità e interazioni vocali in tempo reale. Questo non è solo un passo avanti per il gioco, ma un segno di come l'IA stia trasformando l'intrattenimento digitale, rendendo le esperienze sempre più immersive e coinvolgenti. Preparati a vivere avventure uniche!

(Adnkronos) – Epic Games ha annunciato l’introduzione di personaggi non giocanti (NPC) basati sull’intelligenza artificiale all’interno di Fortnite, accessibili tramite l’Unreal Editor for Fortnite (UEFN). La nuova funzionalità permetterà ai creatori di sviluppare NPC dotati di personalità predefinite e capacità di interazione vocale in tempo reale, simili all’NPC di Darth Vader lanciato a maggio, dotato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

