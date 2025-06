Forti convergenze sull' agenda europea | il comunicato congiunto dopo il vertice Meloni-Macron

Il vertice tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron segna una svolta nell'agenda europea, evidenziando un'alleanza sempre più forte tra Italia e Francia. Con sfide globali come la crisi energetica e le migrazioni al centro del dibattito, i due leader puntano a un'azione coordinata. Un aspetto interessante? Questa unione potrebbe ridefinire gli equilibri politici in Europa, dando voce a nuove strategie per affrontare le emergenze comuni.

"Il 3 giugno 2025, il Presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, e il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, si sono incontrati a Roma per approfondire la discussione e coordinare gli sforzi di mobilitazione e azione europea di fronte alle sfide comuni che si moltiplicano e si aggravano, esaminando al contempo le prossime scadenze nelle relazioni tra Francia e Italia ". Lo si legge all'inizio del comunicato congiunto sottoscritto da Italia e Francia dopo l'incontro tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron a Palazzo Chigi. Un vertice durato tre ore, seguito da una cena di lavoro.

