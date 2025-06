Forte Bravetta ecco il nuovo itinerario turistico per portare i visitatori lontano dal centro

Forte Bravetta, un tesoro nascosto nel cuore di Roma, si apre oggi ai visitatori con un nuovo itinerario che svela angoli inesplorati e storie affascinanti lontano dal trambusto del centro. Questa iniziativa, parte degli “Unexpected itineraries of Rome”, promuove una scoperta autentica e sostenibile della città . Gli interventi effettuati hanno trasformato il percorso in un’esperienza unica e coinvolgente, perfetta per chi desidera vivere Roma in modo diverso e sorprendente.

L'ultimo degli "Unexpected itineraries of Rome" pensati dall'assessorato al Turismo di Roma Capitale per decongestionare il centro della città, portando i visitatori a scoprire percorsi fuori dai siti convenzionali, è a Forte Bravetta, nel municipio XII.

Forte Bravetta: sfregiata di nuovo la stele commemorativa - La stele commemorativa di Forte Bravetta, simbolo della Resistenza, è stata sfregiata ancora una volta, evidenziando un trend preoccupante di attacchi ai monumenti della memoria.

? 4 giugno, anniversario della Liberazione di Roma Oggi la CittĂ ricorda la data della #Liberazione di #Roma con commemorazioni istituzionali. Il Sindaco Roberto Gualtieri presente a Porta San Paolo e al Parco dei Martiri di Forte Bravetta. https://ow.ly/ Tweet live su X

Oggi 4 giugno al Parco dei Martiri di Forte Bravetta si inaugura una nuova tappa del progetto “Unexpected Itineraries of Rome”. Scopri il nuovo itinerario dove Memoria e natura si incontrano. https://turismoroma.it/it/eventi/unexpected-itineraries-rome-inau Tweet live su X

Nuovo sfregio sulla lapide dei partigiani di Forte Bravetta, compare la scritta «remigrazione»