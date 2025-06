Forse non sapevi che… il primo fax della storia era italiano

Forse non sapevi che l'Italia ha un posto d'onore nella storia della comunicazione! Nel 1856, l'abate senese Giovanni Caselli rivoluzionò il mondo con il suo «Pantelegrafo», il primo fax della storia. Questo dispositivo, precursore di tecnologie moderne, dimostra come la creatività italiana abbia sempre anticipato i tempi. Oggi, mentre viviamo nell'era dei messaggi istantanei, ricordiamo che la connessione a distanza affonda le radici in innovazioni straordinarie!

Il primo telefax è italiano e fu inventato nel 1856 dall'abate senese Giovanni Caselli. Fu chiamato «Pantelegrafo» (dal greco Pan-Telé-Graphos, o scrittura a distanza universale) ed era un dispositivo elettromeccanico capace di trasmettere immagini e testi manoscritti utilizzando la linea telegrafica, praticamente uno scanner e un fax ante litteram. Caselli, nato nel 1815, si interessò dopo l'ordinamento ecclesiastico a Firenze, alla matematica e alla fisica ed in particolare al nascente ramo dell'elettromagnetismo. Fu assieme al fisico francese Alexandre Bain che mise in pratica le conoscenze nel campo elettromeccanico per la realizzazione del primo strumento che permetteva di inviare testi e immagini a lunga distanza a mezzo telegrafico.

