Forlifarma cerca nuovi farmacisti | aperta la candidatura per due posti a tempo indeterminato

Forlifarma è in cerca di nuovi farmacisti, con due posizioni a tempo indeterminato disponibili! In un momento in cui la domanda di servizi sanitari sta crescendo in modo esponenziale, l'azienda si impegna a garantire risposte adeguate. Con la sua missione di servizio pubblico, Forlifarma non solo amplia la sua presenza sul territorio, ma si prepara a innovare i servizi per la cittadinanza. Un'opportunità imperdibile per chi desidera fare la differenza!

Cresce la domanda e, di pari passo, aumenta la capacità di darvi risposta. In ottemperanza alla sua missione di servizio pubblico e in continuità con una progettualità che la sta vedendo estendere presenza sul territorio e incrementare prestazioni e servizi rivolti alla cittadinanza, Forlifarma.

