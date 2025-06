Forlì ore decisive per il futuro di Nicosanti Può lasciare la presidenza? In pole Fabbri

Forlì è in fermento: la Pallacanestro 2.015 potrebbe dire addio a un'era sotto la presidenza di Giancarlo Nicosanti. Con la stagione estiva che si avvicina, i nodi da sciogliere si accumulano e la figura di Fabio Fabbri emerge come possibile successore. Un cambiamento che non riguarda solo il club, ma segna un momento cruciale per il basket locale. Riuscirà la squadra a reinventarsi e tornare ai vertici?

La Pallacanestro 2.015, all’alba di un’estate nella quale dovrà risolvere molti nodi, potrebbe essere alla fine di un’era: quella di Giancarlo Nicosanti alla presidenza del club. È la voce che circola da settimane in città, ma non solo, e che troverebbe un appiglio anche in ciò che ha dichiarato lo stesso Nicosanti, dopo aver concluso la sua esperienza lavorativa nell’azienda Unieuro: "Resterò socio della Pallacanestro 2.015, assolutamente sì. Come presidente solo se lo vorranno i soci della Fondazione". Non sarebbe nemmeno da escludere che questa ipotesi di una sua rinuncia possa servire a verificare se ci sia effettivamente qualcuno fra i soci disposto a prendere il suo posto alla guida del club. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Forlì, ore decisive per il futuro di Nicosanti. Può lasciare la presidenza? In pole Fabbri

Argomenti simili trattati di recente

Tavernelli e Cinciarini brillano nella vittoria di Forlì: prestazioni decisive in campo - Nel match di Forlì, Tavernelli e Cinciarini si sono distinti per le loro prestazioni decisive, contribuendo in modo significativo alla vittoria.

Segui queste discussioni su X

Fabio Bellini (@bellini1fabio) Tweet live su X

Patrizia Colli (@ColliPatrizia) Tweet live su X

Vittorio Giordano (@Vittoriog82) Tweet live su X