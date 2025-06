Food | a Milano arriva il Basil Bar temporary bistrot dedicato al basilico

Milano si prepara a vivere un'esperienza gustativa unica con l'arrivo del Basil Bar, il temporary bistrot dedicato al basilico! In collaborazione con Barilla, questo spazio esclusivo aprirà le sue porte domani fino al 15 giugno, offrendo ai visitatori la possibilità di immergersi nei sapori freschi e aromatici del pesto. Scopri un viaggio culinario che celebra l’ingrediente simbolo della tradizione italiana: il basilico!

