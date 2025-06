Fondi agevolati del Bcc Romagnolo | Due milioni per i negozi del centro

Il BCC Romagnolo lancia una boccata d’ossigeno per i negozi del centro: due milioni di fondi agevolati che vogliono rivitalizzare un settore in crisi. Negli ultimi dieci anni, le aperture commerciali sono crollate e la vita media delle imprese è scesa a tre anni. Questo intervento rappresenta non solo un'opportunità, ma una vera sfida per rinvigorire il tessuto economico locale. Sarà interessante vedere come reagiranno gli imprenditori!

+ Il punto di partenza non è semplice. Le aperture di nuove attività commerciali e artigianali in dieci anni si sono dimezzate e oggi la speranza di vita media di un’impresa è precipitata intorno ai tre anni. Troppo poco per pensare che il tessuto economico del territorio non ne risenta e soprattutto per permettere a chi sceglie la strada dell’imprenditoria di creare un’attività in grado di radicarsi e garantire il benessere di chi la gestisce. Se le imprese sono deboli, anche il territorio si indebolisce. Parte da qui l’iniziativa firmata da Bcc Romagnolo che ha deciso di mettere a disposizione della comunità un plafond di due milioni di euro, da utilizzare per finanziare le attività economiche situate nei centri urbani di operatività della banca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fondi agevolati del Bcc Romagnolo: "Due milioni per i negozi del centro"

