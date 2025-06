Fonderie Pisano il Movimento Cinque Stelle presenta interrogazione alla Camera e in Consiglio regionale

Il Movimento 5 Stelle intensifica l'attenzione sulle Fonderie Pisano, un tema caldo che si inserisce nel dibattito nazionale sulla salute pubblica e sull'ambiente. A seguito della recente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha acceso i riflettori su questioni di legittimità e diritto alla salute, il vicepresidente della Camera Sergio Costa e il consigliere regionale Michele Cammarano hanno formalizzato due interrogazioni per fare chiarezza e garantire tutele ai cittadini.

