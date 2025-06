Fondazione Nuovo Teatro Verdi | Marchionna ha deciso Torch nuovo presidente

Brindisi si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia culturale! Chris Torch, noto per il suo ruolo nella candidatura a Capitale della Cultura 2027, assume la presidenza della Fondazione Nuovo Teatro Verdi. La sua nomina segna un momento cruciale per rilanciare l'arte e il teatro in città . Un'opportunità imperdibile per valorizzare il patrimonio culturale locale e coinvolgere la comunità in un progetto ambizioso. Restate sintonizzati!

BRINDISI – Da project manager del dossier di candidatura a capitale di cultura nel 2027, a presidente della Fondazione Nuovo Verdi: Chris Torch continuerà a impegnarsi per la cultura brindisina. È lui il successore di Luca Ward, dimessosi alcune settimane fa dalla presidenza della Fondazione, di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Fondazione Nuovo Teatro Verdi: Marchionna ha deciso, Torch nuovo presidente

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Scuole secondarie di secondo grado: avviso di candidatura per l’orientamento nelle classi terze, quarte e quinte. Nuovo webinar di Fondazione Fenice - Le scuole secondarie di secondo grado sono invitate a presentare candidature per il nuovo webinar di Fondazione Fenice, dedicato all'orientamento nelle classi terze, quarte e quinte.

Segui queste discussioni su X

Nuovo appuntamento con #menopausalaguida La Prof.ssa Paola Villa, UOC Ginecologia Oncologica Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, parla di prevenzione e trattamento dei disturbi del tratto genito-urinario durante la menopausa Tweet live su X

Nuovo consiglio generale per la “Fondazione Passadore 1888” Entrano i consiglieri Francesco Berti Riboli ed Evelina Christillin https://aifi.it/it/private-capital-today/Nuovo-consiglio-generale-per-la-Fondazione-Passadore-1888… #Fondazione #filantropico #tu Tweet live su X

Approfondimenti da altre fonti

Chiusa la selezione, oggi l'annuncio del sindaco Marchionna: sarà Torch il presidente della Fondazione Nuovo Teatro Verdi

quotidianodipuglia.it scrive: Sono quattro i candidati alla presidenza della Fondazione Nuovo Teatro Verdi, tra questi il favorito è l’esperto in politiche culturali Chris Torch già direttore artistico ...

Dopo le dimissioni di Ward dalla Fondazione Verdi, Marchionna vuole il bando pubblico ma per l'opposizione è un fallimento

Lo riporta quotidianodipuglia.it: Dopo le dimissioni di Luca Ward da presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione Nuovo Teatro Verdi, in molti chiedono di avere una figura che possa dedicarsi in maniera continua a ...

"Teatro Verdi. Grave mancanza di trasparenza"

Scrive msn.com: "Torniamo ancora una volta a denunciare le inadempienze da parte della Fondazione Teatro Verdi in materia di trasparenza e ...