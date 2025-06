Follia Undertaker | autore di una pesante aggressione | Mi ha sollevato da terra

La leggenda del wrestling, The Undertaker, noto per il suo personaggio imponente e le imprese sul ring, ha recentemente vissuto un episodio di pura follia fuori dal quadrato. Un’aggressione pesante che lo ha lasciato senza fiato e con un livido gigante, raccontata con incredulità: “Mi ha sollevato da terra”. Un episodio che scuote non solo i fan, ma anche chi lo ha sempre ammirato come icona indistruttibile. La storia di un incontro ravvicinato che nessuno dimenticherà...