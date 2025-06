Follia in India per festeggiare i neo campioni di cricket almeno 11 morti | “Bilancio straziante”

La passione per il cricket in India raggiunge livelli di follia durante le celebrazioni per i titanici successi sportivi, come dimostra la tragedia di Bangalore. Centinaia di migliaia di tifosi si sono riversati per le strade in un tripudio di gioia, ma l’eccesso di entusiasmo ha avuto un prezzo drammatico: almeno 11 morti e un bilancio straziante. Una tragedia che ci ricorda quanto l’amore per il gioco possa trasformarsi in qualcosa di pericoloso... Continua a leggere.

Immane tragedia in India a Bangalore durante la giornata dei festeggiamenti per la vittoria del primo titolo assoluto del Royal Challengers nella Indian Premier League di cricket. Centinaia di migliaia di persone si sono riversate in strada senza alcuna misura di sicurezza. La calca immensa è risultata fatale a decine di tifosi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

