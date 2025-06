Folle carambola in A4 camion travolge tre mezzi | 4 feriti uno è grave

Un pomeriggio da incubo sull'A4: un camion ha travolto tre veicoli, lasciando quattro feriti, di cui uno in condizioni gravi. Questo drammatico incidente ci ricorda l'importanza della sicurezza stradale, soprattutto in un periodo in cui il traffico è in aumento per le festività. La prudenza è fondamentale: ogni viaggio può trasformarsi in un rischio. Rimanete sempre vigili!

Folle carambola in autostrada A4 nel tardo pomeriggio di mercoledì: il bilancio è di quattro feriti di cui uno in gravi condizioni. È intorno alle 18.15, nel tratto tra Brescia Est e Brescia Centro e a pochi passi da quest'ultimo casello, che un camion adibito al trasporto di acciaio ha perso il. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Folle carambola in A4, camion travolge tre mezzi: 4 feriti, uno è grave

Altre fonti ne stanno dando notizia

Incidente in A4: carambola tra camion. Morta donna di 40 anni spinta contro tir

lavocedivenezia.it scrive: Incidente in A4 lunedì sera. Verso le 18:30 i vigili del fuoco sono ... In questo contesto, tra il nodo di Portogruaro e lo svincolo di San Stino di Livenza, avviene una spaventosa carambola tra ...

Carambola in autostrada A4, 10 agosto 2024

Come scrive veneziatoday.it: Condividi Carambola in autostrada A4, 10 agosto 2024 Foto da: Carambola in autostrada A4, 10 agosto 2024 Carambola in autostrada A4, 10 agosto 2024 Foto da: Carambola ...

Cinque mezzi coinvolti in una carambola sulla A4

Come scrive primatreviglio.it: Tanta paura, questa mattina intorno alle 8.30, per un incidente di vaste proporzioni che ha visto coinvolti tre camion, un furgone e un auto, lungo la A4, direzione Torino, poco prima del casello di ...