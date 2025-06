Flowers | due visite guidate speciali al Giardino di Ninfa

Ti invitiamo a immergerti nella magia del Giardino di Ninfa con due visite guidate speciali, parte dell’evento Appuntamento in Giardino promosso da Apgi. Un’occasione unica per scoprire i segreti di uno dei giardini più affascinanti d’Italia, tra storia, arte e paesaggi da sogno. La Fondazione Roffredo Caetani, che cura questo tesoro, ti guiderà alla scoperta di un luogo incantato come pochi al mondo.