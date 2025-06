Flower Mountain | Dieci Anni di Sneaker Poetry a Pitti Uomo 108

Al Pitti Uomo 108, Flower Mountain celebra dieci anni di sneaker poetry, un viaggio tra arte, natura e urbanità che ha rivoluzionato il mondo delle calzature. Nato dall'amicizia tra Keisuke Ota e Yang Chao, il brand incarna una filosofia unica: unire tradizione e innovazione con stile e sensibilità. Un decennio di creazioni che continuano a ispirare, sfidando i confini dell'immaginazione e del design. La storia di Flower Mountain è solo all'inizio.

Al Pitti Uomo 108 iniziano i festeggiamenti per il decimo anniversario di Flower Mountain, il brand di sneaker che dal 2015 ha ridefinito il concetto di calzatura urbana attraverso una filosofia che unisce natura, heritage e innovazione. La storia inizia dall'amicizia tra Keisuke Ota di Tokyo e Yang Chao di Pechino, accomunati dalla passione per il trekking in montagna, il campeggio e le calzature. 🔗 Leggi su Mondouomo.it