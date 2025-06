Florentino Juventus con Giuntoli sembrava delineato il futuro del centrocampista mentre con Comolli… Come cambia il piano dei bianconeri | e la volontà del giocatore è netta

Il futuro di Florentino alla Juventus si fa sempre più incerto, tra retroscena e nuove strategie di mercato. Con Giuntoli sulla panchina, il piano per il centrocampista sembrava già delineato, ma l’ingresso di Comolli cambia le carte in tavola, mettendo in discussione la volontà del calciatore e le mosse dei bianconeri. La strada è ancora tutta da definire, e i tifosi attendono con ansia sviluppi decisivi per il loro centrocampo.

Florentino Juventus, dalla volontà del calciatore al retroscena su Giuntoli: le novità sul centrocampista. Uno dei calciatori accostati al calciomercato Juve a centrocampo è Florentino, prospetto interessante del Benfica. Bisognerà capire se Comolli continuerà a lavorare come aveva fatto Giuntoli: l'aggiornamento di Giovanni Albanese. PAROLE – «Douglas Luiz sarebbe già andato via in questo mercato, adesso tocca a Tudor prova a rilanciarlo e dare l'ultimo segnale. Ha mercato in Premier League dove lo apprezzano: l'intenzione con Giuntoli era quella di mettere sul mercato Douglas Luiz e reinvestire la somma su Florentino che ancora oggi spera di vestire la maglia bianconera ma bisogna capire quali saranno le mosse dei bianconeri».

