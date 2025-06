Fiumicino prende forma la prima piazza | un salotto urbano affacciato sulla Darsena

Fiumicino si prepara a rivoluzionare il suo skyline con la nascita della prima piazza pubblica, un vero e proprio salotto urbano affacciato sulla Darsena. Un progetto ambizioso che promette di trasformare il cuore della cittĂ , offrendo spazi di qualitĂ , facile accessibilitĂ e nuovi percorsi di connessione. Questa piazza, simbolo di rinnovamento e vitalitĂ , sta per diventare il punto di riferimento per residenti e visitatori, segnando una nuova era per Fiumicino.

Fiumicino, 4 giugno 2025 – Il cantiere è in pieno fermento e non si tratta di un’opera qualunque: è la prima vera piazza pubblica di Fiumicino, destinata a diventare il nuovo cuore urbano affacciato sulla Darsena. Un progetto che, nelle intenzioni dell’Amministrazione, cambierĂ il volto della cittĂ , puntando su qualitĂ , accessibilitĂ e connessione con le attivitĂ commerciali della zona. Sedute illuminate e materiali di qualitĂ . «Abbiamo voluto realizzare un intervento di alta qualitĂ , perchĂ© anche i lavori pubblici devono rappresentare un valore aggiunto per la città » è stato il commento durante il sopralluogo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Segui queste discussioni su X

ESCLUSIVA Victor #Osimhen si trova giĂ all'aereoporto di Fiumicino, pronto a prendere il volo in direzione Arabia. Salvo ritardi, dovrebbe arrivare in nottata e recarsi domani in sede per procedere con le visite mediche di rito e la firma del contratto. #al Tweet live su X

Ruba in un negozio in stazione e poi prende a calci e pugni i poliziotti https://ift.tt/Jx8TzOC https://ift.tt/evNMnLA Tweet live su X