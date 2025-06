Fiumicino fermate dei bus Tpl più sicure | stop alla sosta sul ciglio della strada

Fiumicino si fa portavoce di una mobilità più sicura e smart! Con la nuova delibera approvata dalla Giunta, le fermate dei bus Tpl non solo saranno ristrutturate, ma garantiranno anche maggiore sicurezza per tutti gli utenti. In un'epoca in cui la sostenibilità e la sicurezza dei trasporti pubblici sono più che mai al centro dell’attenzione, Fiumicino dimostra come piccole grandi scelte possono fare la differenza nel quotidiano. Scopri di più su questo progetto innovativo!

Fiumicino, 4 giugno 2025 – Le fermate dei bus Tpl saranno più sicure: questo quanto deciso dalla Giunta comunale, guidata dal sindaco Mario Baccini, con l’approvazione di un’importante delibera. A seguito di un’attenta ricognizione sul territorio, è emerso che numerose fermate risultano non conformi agli standard di sicurezza. È stato quindi predisposto un intervento strutturale che prevede la creazione di aree di sosta apposite, superando la pratica pericolosa della sosta degli autobus sul ciglio della carreggiata. Pratica che rappresenta un rischio sia per i pedoni in attesa che per gli automobilisti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

