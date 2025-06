Firenze ‘Vangelo e città | cristiani e cittadini’ il libro di Don Momigli al Conventino

Scopri il nuovo libro di don Giovanni Momigli, "Vangelo e città: cristiani e cittadini", che esplora il legame tra fede e vita urbana. Presentato al Conventino di Firenze, l'opera affronta temi cruciali per il nostro tempo, come l'inclusione sociale e la responsabilità civica. In un'epoca in cui le comunità si interrogano su valori e identità, questo libro offre spunti preziosi per riflettere e agire. Non perderti questa occasione!