Firenze Sollicciano | aggredito agente di custodia Detenuto ha sferrato un pugno e l’ha colpito con un ferro

Un episodio di violenza scuote le carceri di Firenze: un agente di custodia è stato brutalmente aggredito da un detenuto armato di ferro, con un pugno in volto e fendenti al braccio. La pronta reazione dei colleghi e il sistema di sicurezza hanno evitato conseguenze ancora più gravi. La spirale di aggressioni evidenzia la necessità di interventi urgenti per tutelare chi lavora nelle strutture penitenziarie, affinché simili incidenti non si ripetano.