Firenze | sciame d’api con la regina in piazza della Repubblica Paura fra i turisti Intervento dei vigili e degli specialisti

Un tocco di natura selvaggia si è improvvisamente scatenato nel cuore di Firenze, quando uno sciame di migliaia di api con la regina ha invaso Piazza della Repubblica, creando scompiglio tra i turisti. La scena, che sembrava uscita da un film, ha richiesto l'intervento tempestivo di vigili e specialisti per mettere in sicurezza la zona. La calmierata operazione si è conclusa con successo, dimostrando ancora una volta come la città possa affrontare anche le situazioni più imprevedibili.