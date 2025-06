Firenze maglia nera? Palazzo Vecchio smentisce | Solo l' 11% delle multe fatte ai fiorentini

Firenze, spesso al centro delle classifiche italiane per vari motivi, torna sotto i riflettori anche per le multe stradali. Mentre il Codacons indica che solo l’11% delle sanzioni ai fiorentini viene effettivamente pagato, Palazzo Vecchio interviene per smentire questa cifra e chiarire la situazione. La città si conferma protagonista di un dibattito acceso sul rispetto delle regole e sulla gestione delle infrazioni, lasciando i cittadini con molte domande aperte.

Firenze maglia nera delle multe? A pochi giorni dall'ultima "classifica" diffusa dal Codacons, Palazzo Vecchio interviene per "precisare" i dati. Secondo quanto diffuso dal Codacons nei giorni scorsi, "nelle principali 20 città italiane le multe stradali hanno garantito nel 2024 incassi totali.

