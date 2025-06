Firenze la facciata della chiesa di Santa Trinita ripulita dalle scritte

Firenze torna a splendere: la facciata della chiesa di Santa Trinita si mostra finalmente in tutto il suo splendore, dopo essere stata ripulita dalle scritte vandaliche. Questa azione, parte del progetto dei Custodi del Bello, evidenzia l’importanza della tutela del nostro patrimonio culturale in un’epoca in cui il rispetto per la bellezza è più che mai essenziale. Perché ogni città merita di raccontare la sua storia senza interferenze.

Firenze, 3 giugno 2025 - Ripulita dai Custodi del bello la facciata della chiesa di Santa Trinita a Firenze, che era stata imbrattata un mese fa con delle scritte rosse. L'azione rientra nell'ambito delle attività quotidiane della Fondazione Angeli del Bello di Firenze, si spiega in una nota, che da oltre cinque anni coordina il progetto dei Custodi del bello, che sostiene persone in situazione di fragilità , offrendo loro formazione e un'opportunità lavorativa, con l'obiettivo di restituire decoro e bellezza alla città . Negli anni, sono più di 50 i cittadini che hanno partecipato a questo percorso, contribuendo attivamente alla rimozione di scritte vandaliche, alla cura del verde e ad altri interventi di micro-pulizia urbana, a fianco di un processo di integrazione sociale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, la facciata della chiesa di Santa Trinita ripulita dalle scritte

Argomenti simili trattati di recente

Accadde oggi. Il 12 maggio 1887 inaugurata la facciata del Duomo di Firenze - Il 12 maggio 1887, Firenze celebrò l'inaugurazione della splendida facciata neogotica del Duomo di Santa Maria del Fiore, un capolavoro architettonico che continua a incantare milioni di visitatori.

Segui queste discussioni su X

Firenze, ripulita la facciata della chiesa di Santa Trinita dai Custodi del Bello Tweet live su X

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Firenze, la facciata della chiesa di Santa Trinita ripulita dalle scritte

Segnala lanazione.it: Grazie al lavoro dei Custodi del bello l’edificio religioso viene ripulito. Con la squadra di Custodi, si spiega in una nota, c'erano anche alcuni volontari della Fondazione Angeli del bello ...

Firenze, Angeli del Bello ripuliscono la chiesa di Santa Trinita

msn.com scrive: In azione i Custodi del Bello e alcuni volontari: rimosse le scritte sulla facciata e pulite anche le vie limitrofe imbrattate nei giorni scorsi ...

Ripulita la facciata vandalizzata della Chiesa di Santa Trinita dai 'Custodi del Bello'

Segnala gonews.it: Ripulita la facciata della chiesa di Santa Trinita, che era stata imbrattata un mese fa dai vandali. Oggi sono intervenuti i Custodi del Bello, per ...