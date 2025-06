Firenze | incendio in discoteca nella notte Distrutta l’area esterna foto

Un incendio devastante ha colpito una discoteca di Firenze, distruggendo l'area esterna. Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute tempestivamente, ma l'incidente riaccende l'attenzione su un tema scottante: la sicurezza nei luoghi di aggregazione giovanile. In un periodo in cui la vita notturna sta cercando di riprendersi dopo i lockdown, è fondamentale garantire spazi sicuri per divertirsi. Rimani aggiornato: la sicurezza è sempre di moda!

Sul posto intervenute due squadre e un'autobotte e al termine dell'intervento il nucleo NBCR per il campionamento di eventuali acceleranti

The Social Hub Firenze, principio d'incendio per un microonde. Evacuati in 500 - Firenze, 20 maggio 2025 – Un incendio si è sprigionato questa mattina al The Social Hub di Firenze, provocando l’evacuazione di circa 500 persone.

