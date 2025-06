Firenze incendio all’esterno della discoteca | fiamme e fumo nella notte

Firenze brucia nel cuore della notte: un incendio ha avvolto l'esterno della discoteca Ayana, risvegliando preoccupazioni su sicurezza e gestione degli eventi notturni. Le fiamme, che hanno interessato il bancone e la zona esterna, sollevano interrogativi sulle misure di prevenzione nei locali affollati. In un periodo in cui la vita notturna sta tornando a pulsare dopo anni di restrizioni, è fondamentale garantire spazi sicuri per tutti. Scopri di più su questa vicenda drammatica!

Firenze, 4 giugno 2025 – Un altro incendio a Firenze, fiamme e fumo nella notte all’esterno della discoteca. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 4 di mercoledì 4 giugno nella discoteca Ayana, ex Blanco, in via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Un incendio ha interessato l’area esterna del locale con il coinvolgimento del bancone, parte della copertura in cannicciato, le passerelle in legno e un container. Per fortuna quando è divampato l’incendio il locale era chiuso e non ci sono persone coinvolte. Sul posto sono intervenute due squadre e un’autobotte dei vigili del fuoco del comando di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, incendio all’esterno della discoteca: fiamme e fumo nella notte

The Social Hub Firenze, principio d'incendio per un microonde. Evacuati in 500 - Firenze, 20 maggio 2025 – Un incendio si è sprigionato questa mattina al The Social Hub di Firenze, provocando l’evacuazione di circa 500 persone.

L'altra volta si è allagato tutto perché dal tetto entrava acqua, ora un incendio, ma chi cazzo l'ha costruito questo centro sportivo, e ed ancora nuovo, tra qualche anno cadrà a pezzi. Tweet live su X

I Vigili del fuoco del comando di #Firenze, sede centrale e del distaccamento di Pontassieve, sono intervenuti dalle ore 02:15 presso il #ViolaPark: un incendio ha interessato il padiglione C Sud, dove si trovano le stanze che ospitano i giovani calciatori Tweet live su X

??In #A1, incendio estinto e corsie di sinistra riaperte tra Firenze sud e Firenze Scandicci verso Bologna. Permangono: - 3 km di coda tra Incisa-Reggello e Firenze Impruneta verso Bologna; - rallentamenti tra Firenze Scandicci e Firenze sud verso Roma. #via Tweet live su X

Firenze, incendio all’esterno della discoteca: fiamme e fumo nella notte

Lo riporta lanazione.it: Il rogo nella discoteca Ayana, ex Blanco. Il locale era chiuso, non ci sono persone coinvolte. Intervenute le squadre dei vigili del fuoco ...

Firenze, tre giovani arrestati per il diciassettenne ucciso a coltellate a Campi Bisenzio

Riporta fanpage.it: I fatti sono avvenuti la sera del 29 dicembre all’esterno ... di Firenze ha analizzato nel dettaglio tutti i video delle telecamere di sorveglianza nella zona e quelle interne alla discoteca.

Firenze, 27enne in ospedale dopo la serata in discoteca: «Gli ho chiesto di usare il bagno dello staff, mi ha violentata»

Segnala msn.com: Una ragazza di 27 anni ha raccontato alla polizia di essere stata violentata nel bagno di una discoteca alle porte di Firenze lo scorso 18 aprile. Gli accertamenti sono in corso dopo che ...