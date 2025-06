Firenze incendio al Viola Park | indagato un giovane calciatore

Un incendio distruttivo ha colpito il Viola Park, il cuore del settore giovanile della Fiorentina, a causa di un asciugacapelli dimenticato acceso. Questo incidente solleva interrogativi sulla sicurezza nei centri sportivi, dove la professionalità deve sempre andare di pari passo con la prevenzione. Un giovane calciatore è sotto indagine: sarà un campanello d'allarme per le società sportive? La formazione non riguarda solo il campo, ma anche la responsabilità dei propri spazi.

(Adnkronos) – Un asciugacapelli dimenticato acceso sarebbe la causa dell'incendio che ha colpito nella notte tra sabato 31 maggio e domenica 1° giugno il padiglione C Sud del Viola Park, il centro sportivo della Fiorentina a Bagno a Ripoli, a Firenze. Le fiamme si sono sviluppate in una delle stanze riservate ai giovani giocatori e .

L'altra volta si è allagato tutto perché dal tetto entrava acqua, ora un incendio, ma chi cazzo l'ha costruito questo centro sportivo, e ed ancora nuovo, tra qualche anno cadrà a pezzi. Tweet live su X

I Vigili del fuoco del comando di #Firenze, sede centrale e del distaccamento di Pontassieve, sono intervenuti dalle ore 02:15 presso il #ViolaPark: un incendio ha interessato il padiglione C Sud, dove si trovano le stanze che ospitano i giovani calciatori Tweet live su X

