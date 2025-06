Firenze il chilometro zero sbarca in San Frediano

Firenze si anima di genuinità e tradizione con l’arrivo del primo chilometro zero in San Frediano. Un’oasi di sapori autentici, dove il cibo contadino celebra le stagioni e il rispetto per il territorio, portando sulla tavola di tutti un gusto puro e sostenibile. Dopo la ristrutturazione della storica Cartiera Verdi, questo nuovo spazio diventa il punto di incontro tra passato e futuro, un invito a riscoprire il vero cuore della Toscana.

Firenze, 4 giugno 2025 – Il cibo contadino, autentico e di qualità, sano e a chilometro zero, rispettoso delle stagioni, delle persone e dell’ambiente, arriva a Porta San Frediano, a due passi da Ponte Vecchio. Dopo un lungo intervento di ristrutturazione dei locali della storica Cartiera Verdi, all’ombra della porta monumentale costruita nel 1300, il mercato contadino di Campagna Amica riporta nel quartiere la spesa di vicinato attraverso un progetto di rigenerazione urbana e sociale che mette al centro i residenti ed i turisti. A realizzarlo e promuoverlo è Coldiretti Toscana, che ha scelto l’Oltrarno per avvicinare la campagna alla città e un simbolo come Porta San Frediano da cui, sin dal Medioevo e per tutto il Rinascimento, transitavano ogni giorno i prodotti agricoli provenienti dalle aree rurali del contado fiorentino ed oltre. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, il chilometro zero sbarca in San Frediano

