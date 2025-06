Firenze gran finale di Libernauta con la premiazione dei giovani lettori

Firenze si prepara a celebrare il gran finale di Libernauta, un'iniziativa che da ventiquattro edizioni accende la passione per la lettura tra i giovani. In un'epoca in cui il digitale spinge verso nuove forme di intrattenimento, questo evento rappresenta un faro luminoso, dimostrando che il libro ha ancora un posto privilegiato nei cuori dei ragazzi. La premiazione dei giovani lettori è il momento culminante di un viaggio che unisce creatività e cultura.

Firenze, 4 giugno 2025 - Libernauta, lo spazio di "libera navigazione" dedicato a ragazze e ragazzi dai 14 ai 19 anni, si avvia alle battute finali della sua ventiquattresima edizione con la tradizionale premiazione di fine anno. Nato per promuovere il piacere della lettura tra gli adolescenti, nel corso del tempo il progetto si è evoluto, offrendo occasioni per esplorare nuovi e diversi linguaggi narrativi e creando legami tra lettrici e lettori di tutta l'area metropolitana. Dal 2000 a oggi hanno partecipato a Libernauta oltre 19.000 ragazzi, con il coinvolgimento ogni anno di più di 30 scuole secondarie di secondo grado e oltre 40 biblioteche della Città Metropolitana di Firenze e del Mugello.

