Firenze e la Biblioteca Serlupiana | passaggio di consegne una cerimonia tra festa e commozione

Una mattinata indimenticabile nel cuore di Firenze: il Salone dei Cinquecento si è riempito di emozioni e gioia per il passaggio di consegne della Biblioteca Serlupiana. Tra festeggiamenti e commozione, si è celebrato un momento storico che unisce tradizione e innovazione. Questa donazione rappresenta non solo un patrimonio culturale, ma anche un ponte tra passato e futuro, consolidando il ruolo di Firenze come capitale della cultura internazionale. Un capitolo nuovo si apre…

Una mattinata di festa e commozione quella che si è svolta nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, pieno per la cerimonia che siglava il passaggio della Biblioteca Serlupiana dai Principi di Lucedio, Don Raffaele e Donna Leatitia Carrega Bertolini, al Kunsthistorisches Institut in Florenz – Max Planck Institut (KHI). Una donazione, questa, che rappresenta la più importante di sempre per l’istituto tedesco che ha sede nel capoluogo toscano. La Biblioteca Serlupiana, infatti, conta più di 14mila volumi, un archivio di oltre 250 incunaboli e poi manoscritti, autografi, libri illustrati che sono datati dal 1470 al 1940. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze e la Biblioteca Serlupiana: passaggio di consegne, una cerimonia tra festa e commozione

