firenze david leone presenta i suoi tre libri al teatro niccolini

Se siete appassionati di letteratura e desiderate scoprire nuovi mondi attraverso le parole, non potete perdere l’appuntamento con David Leone al Teatro Niccolini. L’autore fiorentino presenterà i suoi tre ultimi libri in un evento conviviale e coinvolgente, arricchito dalla presenza di Paolo Piazzesi e Antonio Pagliai. Preparatevi a un viaggio tra storie, emozioni e sorprendenti rivelazioni letterarie—una serata che promette di lasciare il segno.

Firenze, 3 giugno 2025 – Giovedì 5 giugno alle 18 al Teatro Niccolini (via Ricasoli, 3) lo scrittore fiorentino David Leone incontrerà i lettori nell’ambito delle “Niccolitudini”, le presentazioni che non annoiano e durano poco. All’evento parteciperanno lo scrittore Paolo Piazzesi e l’editore Antonio Pagliai. Leone, nato nel 1974, ha vissuto a lungo all’estero lavorando nel campo dei sistemi informatici e delle comunicazioni. Ha esordito nel 2014 con Confessioni di un mammone italiano (Pagliai), romanzo a tinte autobiografiche. Le sue opere più recenti sono Allah è grande, Firenze arde (Pagliai, 2018), dove si è soffermato sulla minaccia del fondamentalismo, Come polvere al vento (Giovane Holden, 2020), che ha come protagonisti un gruppo di manichini prigionieri di un grande magazzino, e Le stagioni dell’amicizia (Pagliai, 2022), racconto corale che si snoda tra la Val d’Aosta dei prati fioriti, la Milano del business e della frenesia, l’India della spiritualità e della meditazione, l’Africa della miseria e della solidarietà. 🔗 Leggi su Lanazione.it