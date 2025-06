Firenze dal 7 giugno tornano le ' Passeggiate patrimoniali'

Firenze riparte con le sue "Passeggiate patrimoniali", un'iniziativa che celebra la bellezza e la storia della città. Dal 7 al 29 giugno, scopri i tesori nascosti e le storie affascinanti che rendono Firenze un patrimonio dell'umanità. Un'opportunità imperdibile per riscoprire il legame tra cultura e turismo in un momento in cui l'interesse per il viaggio sostenibile cresce. Non lasciarti sfuggire questi percorsi gratuiti!

Firenze, 4 giugno 2025 – L'ufficio 'Firenze patrimonio mondiale e rapporti con Unesco del Comune' e Fondazione Muse presentano – a partire da sabato 7 e fino a domenica 29 giugno - un nuovo programma di 'Passeggiate patrimoniali', percorsi gratuiti in italiano e in inglese concepiti attraverso il progetto Firenze Forma Continua con il sostegno finanziario del Ministero del turismo “Fondo siti Unesco e città creative”, con l’obiettivo di diffondere la storia della città di Firenze e favorire connessioni tra il territorio, le persone e il patrimonio. Sviluppato con il supporto del Laboratorio heritage and research (HeRe Lab, laboratorio congiunto tra il Comune di Firenze e l’Università degli Studi di Firenze), gli obiettivi del progetto 'Firenze Forma Continua' sono infatti la riappropriazione del tessuto cittadino da parte della comunità e la trasmissione dei suoi valori alle generazioni future. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, dal 7 giugno tornano le 'Passeggiate patrimoniali'

