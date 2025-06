Firenze arriva Shiva in concerto al Mandela Forum

Firenze si prepara a esplodere di energia il 7 giugno con Shiva al Mandela Forum! Il giovane rapper, icona di una generazione che mescola urban e pop, porterà sul palco il suo tour "Angels&Demons". Con il crescente successo della musica trap in Italia, questo concerto rappresenta un'occasione imperdibile per vivere dal vivo le sue hit. I biglietti sono già in vendita: non perdere la chance di essere parte di un evento che promette emozioni forti!

Firenze, 4 giugno 2025 – Shiva approda sabato 7 giugno al Mandela Forum. L’attesa tappa fiorentina di Angels&Demons, il tour prodotto da Vivo Concerti che vedrà Shiva sul palco dei principali palazzetti italiani a giugno e a luglio. I biglietti (da 48 a 70,15 euro) sono disponibili online su www.vivoconcerti.com, www.bitconcerti.it e www.ticketone.it, oltre che nei punti prevendita di Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.itpunti-vendita). Si recupera il concerto previsto lo scorso 8 marzo, restano validi i biglietti che riportano tale data. Dopo il successo di Milano Demons (certificato quadruplo platino) e Santana Season (certificato platino), Shiva è tornato sulle scene con Milano Angels (Milano OvestColumbia RecordsSony Music) pubblicato lo scorso settembre, certificato disco di platino e che nella sua prima settimana di uscita si è subito posizionato nella Top 50 italiana di Spotify e Apple con tutti i 18 brani. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, arriva Shiva in concerto al Mandela Forum

