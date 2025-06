Fiorentina prosegue la contestazione Striscione contro Pradè | "Prendi una strada e vai a f*****o"

La curva Fiesole non si dà pace: il malcontento dei tifosi viola esplode con uno striscione provocatorio contro Pradè. "Prendi una strada e vai" non è solo una critica, ma un riflesso della frustrazione che riempie gli stadi italiani, dove i supporter chiedono un reale cambiamento. In un periodo in cui le emozioni alimentano le passioni calcistiche, la Fiorentina deve ascoltare il suo cuore pulsante. Riuscirà a ritrovare l’armonia?

Continua incessantemente la contestazione della curva Fiesole, cuore della tifoseria organizzata della Fiorentina, nei confronti della dirigenza. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

