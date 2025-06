Fiorentina duello con l'Atalanta per Thiago Motta E sullo sfondo c'è il nome di Tedesco

Firenze è in fermento: la Fiorentina si prepara a un duello avvincente con l'Atalanta per assicurarsi Thiago Motta, mentre il nome di Tedesco circola come un'alternativa intrigante. In un calcio che sempre più richiede strategie vincenti e allenatori carismatici, chi guiderà i viola verso la prossima stagione? La scelta potrebbe non solo definire il futuro del club, ma anche segnare un nuovo trend nel panorama calcistico italiano.

Sono ore calde a Firenze per la scelta del nuovo allenatore della Fiorentina. Dopo l`accordo fra Baroni e il Torino e l`approdo di Sarri alla. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Approfondisci con questi articoli

Comuzzo Juve, duello in Serie A? Una rivale fa sul serio per il gioiello della Fiorentina: la mossa in vista della prossima stagione. Ultimissime - Juventus e Milan si contendono Pietro Comuzzo, talentuoso difensore della Fiorentina, in vista della prossima stagione.

Segui queste discussioni su X

Duel seru #SerieA yang digelar serentak dini hari nanti! 01:45 | Cagliari - Venezia 01:45 | Fiorentina - Bologna 01:45 | Inter - Lazio 01:45 | Juve - Udinese 01:45 | Lecce - Torino 01:45 | Monza - Empoli 01:45 | Parma - Napoli 01:45 | Roma - Mil Tweet live su X

#Speciale: "Sarebbe stupido pensare che #Palladino sia l'unico responsabile. Il duello con #Pradè è una follia. Nel calcio serve competenza e a Firenze è mancata" #Fiorentina Tweet live su X

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Fiorentina, Commisso prova il colpo a sorpresa: non c’è solo Motta per la panchina

Si legge su corrieredellosport.it: Dopo l’addio di Palladino, il club sta studiando la migliore soluzione per la panchina valutando profili di alto livello: i dettagli ...

Fiorentina-Juventus, formazione: Thiago Motta rischia l’esonero con l’esclusione di due big

Lo riporta msn.com: Juventus, clamorosa scelta di Thiago Motta: Vlahovic e Yildiz ancora fuori dall’undici titolare contro la Fiorentina. La Juventus si prepara a scendere in campo contro la Fiorentina in una sfida ...

Fiorentina-tris, Thiago Motta sempre più a rischio: 3-0 alla Juventus

Riporta msn.com: Un trionfo schiacciante per la Fiorentina, che infligge alla Juventus una severa sconfitta per 3-0, un altro duro colpo per la squadra di Thiago Motta. Dopo la qualificazione ai quarti di finale ...