Fiorentina | Dalla sanità alla sicurezza 300 firme per ' salvare' il quartiere Il Ccn | Le istituzioni intervengano

Fiorentina in fermento: 300 firme per salvare il quartiere! La comunità chiede interventi urgenti per affrontare sfide cruciali come la sicurezza e i servizi sanitari. Un appello che si inserisce nella crescente attenzione verso la qualità della vita nei centri urbani. Riusciranno le istituzioni a rispondere alle esigenze dei cittadini? Il futuro del distretto socio-sanitario è un tema caldo, e ora più che mai serve una mobilitazione collettiva!

Dalle problematiche relative alla sicurezza alla questione sanità, con diverse e significative criticità legate ai presidi sanitari, alla presenza di medici di famiglia e al futuro del distretto socio-sanitario, fino alle vicende legate alla raccolta dei rifiuti e al rilancio delle attività.

