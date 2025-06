Fiorello saluta il pubblico | perché chiude la Pennicanza

Fiorello saluta il suo affezionato pubblico: La Pennicanza chiude i battenti. Con un mix di nostalgia e gratitudine, il conduttore ha annunciato la fine di uno dei programmi più amati di Radio 2. Questo segna non solo la chiusura di un'era radiofonica ma anche la riflessione su come l'intrattenimento sta evolvendo nell'era digitale. Resterà nel cuore dei suoi ascoltatori, un simbolo di genuinità in un panorama sempre più virtuale.

la chiusura di la pennicanza: il saluto di fiorello. Il noto programma radiofonico La Pennicanza, trasmesso su Radio 2 Radio Show, si appresta a concludere le proprie trasmissioni. La notizia è stata comunicata direttamente dal conduttore Rosario Fiorello, che ha annunciato la fine dello show con un messaggio ufficiale. La decisione dei vertici Rai di interrompere questa produzione rappresenta un momento significativo nel panorama radiofonico italiano. l'annuncio e le motivazioni della chiusura. Fiorello ha spiegato che la programmazione terminerà venerdì 6 giugno, sottolineando come i dirigenti dell'emittente abbiano deciso di fermare lo show perché troppo forte rispetto alla concorrenza, rischiando di "fare sfigurare" gli altri programmi radiofonici.

