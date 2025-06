Fiorello a La Pennicanza chiama in diretta Carlo Conti | Fai uno spot per Amadeus

Preparati a ridere di gusto con Fiorello e la sua inconfondibile verve! In un episodio imperdibile di Radio2 Radio Show – La Pennicanza, il nostro showman ha chiamato in diretta Carlo Conti per supportare Amadeus e il suo nuovo spot "Like a Star". Un mix di comicità, emozioni e sorprese che ti terrà incollato fino alla fine. Non perdere l’appuntamento: la magia di Fiorello sta per tornare, e questa volta, con te!

Fiorello torna Radio2 Radio Show – La Pennicanza. Nella puntata di oggi 4 giugno è stato grande protagonista Carlo Conti che ha supportato Amadeus con uno spot a Like a Star. Ma ampio spazio è stato dato anche alla notizia di Inzaghi che lascia l’Inter e l’imitazione dello showman è da sbellicarsi. Conto alla rovescia per La Pennicanza che a fine settimana chiude i battenti, con grande delusione dei fan che hanno aspettato tanto il ritorno di Fiorello e Fabrizio Biggio dopo la fine di Viva Rai2. Ma anche se breve, la trasmissione radiofonica è stata un grandissimo successo. Fiorello chiama in diretta Carlo Conti: “Aiuta Amadeus”. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Fiorello a La Pennicanza chiama in diretta Carlo Conti: “Fai uno spot per Amadeus”

Rai: Fiorello torna in onda con ‘Radio 2 Radio show la pennicanza’ - Fiorello torna su Radio2 con il nuovo programma ‘Radio2 Radio Show La Pennicanza’, affiancato da Fabrizio Biggio.

Fiorello saluta (forse temporaneamente) gli ascoltatori de La Pennicanza su Rai Radio2. Tra ironia, battute sull’Inter e anticipazioni, lo showman lascia aperta una porta per il ritorno in autunno. #Fiorello #lapennicanza Tweet live su X

"Alice" cantata da "Antonello Venditti" “Radio2 Radio Show LA PENNICANZA” con @Fiorello e @fabriggio Dalle 13.45 Su #RaiRadio2, sul canale 202, su @RaiPlay e su @raiplaysound Tweet live su X