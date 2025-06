fioccano i forfait al torneo atp di stoccarda anche lorenzo musetti non ci sarà

La scena tennistica si sgretola di forfait in forfait, e anche Lorenzo Musetti fa le valigie, lasciando il torneo di Stoccarda. Con Roland Garros ormai alle spalle, i protagonisti devono riorganizzare la loro stagione sull’erba, tra scelte strategiche e nuove sfide. La domanda è: quale sarà il destino di Musetti e degli altri top player in vista del rush finale? Scopriamolo insieme!

Il Roland Garros volge alle battute conclusive e i giocatori che si sono spinti ai turni importanti dello Slam di Parigi sono anche un po’ costretti a rivedere la propria programmazione in vista della stagione dei tornei sull’erba, posteriore al Major francese sulla terra rossa. Lorenzo Musetti, in semifinale nella capitale transalpina, avrebbe dovuto prendere parte all’evento dal 9 al 15 giugno, opzionato in un primo momento per dar seguito al percorso in vista di Wimbledon, dove nel 2024 il toscano seppe giungere fino alle semifinali con grande sorpresa di tutti gli addetti ai lavori. Un Musetti che in questa fase dell’annata ha disputato diverse partite e quindi c’è la necessità di tirare il fiato e ricaricare le pile in vista delle settimane sui prati. 🔗 Leggi su Oasport.it