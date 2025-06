Finti broker con le parrucche truffano imprenditori | 6 arresti e sequestri per un milione di euro

La truffa dei "finti broker" con parrucche è solo l'ultimo capitolo di un fenomeno inquietante: il crimine economico nell'era digitale. Sei arresti e un milione di euro sequestrato dalla Guardia di Finanza di Napoli dimostrano quanto sia facile cadere nella rete di chi sfrutta la vulnerabilità degli imprenditori. Questo episodio ci invita a riflettere sull'importanza di una formazione adeguata e di strumenti di protezione nel mondo degli affari. Non sottovalutiamo mai il potere della prudenza

Sei arresti e sequestri per un milione di euro. Sono i provvedimenti eseguiti dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli nei confronti di altrettanti indagati, 3 finiti in carcere e 3 ai domiciliari, accusati di far parte di un'associazione a delinquere.

